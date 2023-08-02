ПАР переконує Росію відновити участь у зерновій угоді

Південно-Африканська Республіка намагається переконати Росію повернутися до переговорів щодо зернової угоди, з якої країна-агресорка вийшла минулого місяця. Про це заявила міністерка закордонних справ ПАР Наледі Пандор, повідомляє Новое время.

Пандор під час переговорів зі своїм японським колегою Йошімасою Хаясі заявила, що йде робота над тим, щоб переконати Росію повернутися до ініціативи.

"Ми також наполегливо працюємо над тим, щоб переконати російську сторону розглянути Чорноморську зернову угоду та взаємодіємо з усіма відповідними сторонами, щоб побачити, чи зможемо ми знайти рішення для забезпечення відкриття Чорноморської ініціативи" , — заявила Пандор.

Повідомляється, що Японія також "висловлює жаль" з приводу припинення Росією зернової угоди та сподівається працювати над її відновленням. Обидва міністри підтвердили необхідність для обох країн співпрацювати в питаннях продовольчої безпеки в Африці.

Bloomberg повідомляє, що ПАР була виключена з зобов’язань російського диктатора Володимира Путіна щодо безкоштовного зерна, які він пообіцяв на саміті Росія-Африка шістьом африканським країнам, які мають міцні зв’язки з Москвою.