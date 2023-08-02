Морські перевезення нафти з РФ впали до найнижчого рівня - ЗМІ

Морські перевезення нафти в Росії за чотири тижні до 30 липня впали до мінімуму з початку січня. Незабаром після набуття чинності забороною Європейського Союзу на імпорт і ширше обмеження цін на експорт країни, пише Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

Середні поставки за чотири тижні впали до 2,98 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником з 28-денного періоду, який закінчився 8 січня, і знизилося більш ніж на 900 000 барелів на день порівняно з піком, що спостерігався в середині травня. Нестабільніші щотижневі потоки виросли, з рекордно рівними поставками з Арктики.

Оскільки постачання за кордон скоротилося, на російських нафтопереробних заводах у липні було перероблено більше сирої нафти, при цьому на кількох заводах завершується капітальний ремонт.

Цифри підтверджують думку, що Москва дотримується зобов'язань не допустити постачання на світовий ринок разом зі своїми союзниками в коаліції виробників ОПЕК+. Спочатку Росія заявила, що скоротить видобуток нафти у відповідь на західні санкції та обмеження цін на нафту, запроваджені після вторгнення в Україну, використовуючи лютий як базовий рівень. Але морські потоки продовжували зростати, значно знизившись лише останні кілька тижнів.

Тепер доступність російської сирої нафти знизилася разом із меншою кількістю барелів із Близького Сходу, знижки пропонується для постачання сирої нафти ESPO китайським покупцям з постачанням у вересні. У загальному плані зростання цін і зменшення дисконту проти міжнародними контрольними показниками також робить російську сиру нафту менш привабливою індійських нафтопереробників, закупівлі яких скоротилися другий місяць у липні.

Потепління дозволяє Росії використовувати коротший шлях уздовж свого північного узбережжя до Китаю. Щонайменше чотири танкери перевозять нафту Північним морським шляхом з портів Арктики та Балтики. Але залишається малоймовірним, що багато тіньових флотів застарілих танкерів, які використовуються для транспортування російської сирої нафти, зможуть скористатися цим маршрутом, який все ще потребує допомоги криголама в деяких точках.