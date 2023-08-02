В Маріуполі отруїли російських офіцерів, двоє померли – Андрющенко

В окупованому Маріуполі отруїли російських офіцерів, двоє померли. Про це заявив радник мера міста Петро Андрющенко, повідомляє Новое время.

За його словами, йдеться про новий факт саботажу групи Ї Маріупольського спротиву.

Андрющенко заявив, що під час святкування дня ВМФ на одному з військових об'єктів було масово отруєно офіцерський склад окупантів.

У важкому стані в лікарню доставили 17 російських військових, з них вже померло двоє офіцерів. Доля інших 15 до кінця не вирішена.