У Пентагоні прокоментували інцидент з білоруськими гелікоптерами на кордоні з Польщею

У Пентагоні прокоментував інцидент, який стався напередодні, коли два білоруські військові гелікоптери порушили повітряний простір Польщі, повідомляє Європейська правда.

Офіційний представник Пентагону Патрік Райдер підкреслив, що США незмінно віддані захисту безпеки країн НАТО.

"Ми і надалі дуже серйозно ставитимемося до безпеки НАТО і продовжуватимемо працювати разом з нашими союзниками по НАТО над тим, щоб кожен квадратний сантиметр НАТО залишався в безпеці" , – зазначив він.

Більш детально говорити про інцидент представник Пентагону відмовився, додавши, що положення сил НАТО після цього жодним чином не змінилось.

Напередодні увечері Міноборони Польщі підтвердило порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами.

Спершу офіційна Варшава заперечувала факт порушення повітряного простору, але пізніше пояснила, що перетин кордону відбувся в районі міста Біловежа на дуже низькій висоті, й це ускладнило його виявлення радіолокаційними системами.

У відповідь на інцидент міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак віддав наказ про збільшення кількості військових на кордоні і розгортання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів.