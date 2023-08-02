Європейський конкурс стартапів: як взяти участь українським підприємцям

Незважаючи на війну, в Україні працюють грантові програми, спрямовані на підтримку бізнесу. Україна приєдналася до програми Євросоюзу COSME щодо розвитку малого та середнього бізнесу. Так, наші молоді підприємці можуть взяти участь у конкурсі стартапів Youth Start-Up Competition (YSC) 2023 року. Про це пише прес-служба Міністерства економіки.

Хто може взяти участь у конкурсі

Заявку на участь у конкурсі можуть подати молоді підприємці віком від 18 до 25 років.

Для того, щоб подати заявку для участі у конкурсі, потрібно:

Зняти відео презентацію своєї стартап-ідеї, її актуальності та бізнес-плану. Відео має бути не довше трьох хвилин і має бути озвучене англійською мовою.

Організатори зацікавлені в ідеях стартапів, які сприяють сталому розвитку та відображають європейські цінності, тому великі шанси на перемогу отримають саме такі ідеї.

Подати заявку на участь у конкурсі можна на сайті Youth Start-Up Competition (YSC) 2023 до 25 вересня 2023 року.

Фіналістів виберуть на основі креативності, вміння презентувати та ефективно спілкуватися з приводу своєї ідеї.

У відомстві зазначили, що три фіналісти матимуть можливість представити свої стартапи на Саміті малого та середнього бізнесу, який пройде з 13 по 15 листопада 2023 року у Більбао (Іспанія).

Там вони зможуть спілкуватися з потенційними інвесторами та партнерами, а також познайомитися з представниками індустрії на різноманітних заходах, семінарах та дискусіях.

Переможець конкурсу отримає можливість взяти участь у саміті Європейської інноваційної ради (EIC) у 2024 році, де зможе обмінюватися знаннями та спілкуватися з галузевими експертами.