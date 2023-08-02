Розвідка Британії: РФ хоче посилити свою армію, але є проблема

Розвідка Великої Британії повідомляє, що Росія протягом останніх двох місяців почала формувати нові великі підрозділи для посилення своїх сухопутних військ, однак для цього потрібно проводити нову хвилю мобілізації, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії за 2 серпня.

У відомстві зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія в основному використовувала мобілізованих резервістів для поповнення вже існуючих підрозділів або у складі піхотних частин територіальної оборони.

РФ рідко створює нові загальновійськові формування, такі як загальновійськові армії, які мають бути самодостатньою силою. Винятком став 3-й армійський корпус, створений влітку 2022 року, який загалом показав себе слабко, додають у розвідці.

У відомстві припускають, що будь-яке нове російське формування будуть використовувати як резервну силу в Україні. Однак у довгостроковій перспективі Росія прагне посилити свої сили для протистояння з НАТО.