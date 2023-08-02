Резніков показав, які українські FPV-дрони передають на озброєння ЗСУ

Десята модель FPV-дронів після перевірки комісією Міноборони та підписання відповідного наказу надійде до Збройних сил України. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Укрінформ.

"Маємо невеликий ювілей. Тримаю в руках 10-ту модель FPV-дрона, який офіційно стає в експлуатацію у Збройних силах України. Переконливі ТТХ (тактико-технічні характеристики, - ред.) і новий масштаб виробництва. Головне – збережені життя наших воїнів.

Необхідні процедури сьогодні завершила відповідна комісія при Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, далі - мій наказ. Це результат спільної праці, за яку хочу подякувати моєму колезі Михайлу Федорову, "Армії дронів", компанії-виробнику та усім залученим до процесу фахівцям", - повідомив Резніков.

Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Він відзначив, що цей FPV-дрон, як і інші моделі, збираються в України, але переважно з іноземних компонентів. Наступний рівень – виробляти основні комплектуючі в Україні та забезпечити диверсифікацію, щоб гарантувати незалежність та стійкість постачання армії за будь-яких обставин.

Резніков нагадав, що за 15 місяців Міноборони вже прийняло на озброєння/до експлуатації понад 30 моделей БПЛА різних типів – розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів. Офіційно створено боєприпаси для БПЛА як окрему категорію. Все це тестується на полі бою нашими воїнами, модернізується. Поступово відбудеться уніфікація, запевнив міністр.

Він також зауважив, що Міноборони діє зараз максимально гнучко, щоб усі спроможні команди розробників та виробників мали можливість себе проявити. Так, у вересні 2022 року за ініціативи Міноборони суттєво спрощено процедури прийняття озброєння та військової техніки в експлуатацію. За словами Резнікова, формальності, які раніше займали до 2 років, тепер ми проводимо за лічені тижні, у цьому виробникам допомагає, зокрема, Акселератор Міністерства оборони.

"Демонстративно будувати завод розміром зі стадіон ми не будемо. Принаймні, не зараз. Ми знайдемо асиметричне рішення, ворог його відчує на полі бою", - запевнив міністр.