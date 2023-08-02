Перша українська машина для розмінування пройшла сертифікацію

У Харкові розробили першу вітчизняну машину для підготовки ґрунту до розмінування, яка успішно пройшла сертифікацію. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки, повідомляє ЛігаБізнес.

Харківська розробка – це трактор, який штовхає перед собою змінний каток вагою близько восьми тонн. Пошкоджені мінами катки можна переплавляти на нові, а на їхнє місце встановлювати запасні. Міністерство вказує, що її перевагою перед закордонними машинами є простота конструкції, порівняно невисока вартість виробництва, обслуговування й ремонту.

Ця машина дозволяє знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

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Харківська компанія-виробник отримала сертифікат відповідності та декларацію про відповідність, що дозволяє налагодити виробництво машин та використовувати для розмінування територій.

Розробник готовий виготовляти дві такі машини на місяць.

"Ми зацікавлені в тому, щоб не імпортувати обладнання, а купувати своє. Тому, безумовно, ми підтримуємо ефективні українські розробки. Ключове завдання сьогодні – масштабувати виробництво вітчизняних виробників" , – сказала пані міністр Юлія Свириденко.

За даними міністерства, в Україні зараз працюють всього 20 машин для розмінування, з яких три – у Харківській області, та 3000 фахівців з розмінування.

Машини, які використовуються в операціях з розмінування, поділяються на машини, призначені для детонування джерел небезпеки; машини, призначені для підготовки ґрунту; машини, призначені для виявлення джерел небезпеки. Деякі машини можуть бути призначені для виконання більш ніж однієї з цих функцій. Усі машини, які призначені для використання у вибухонебезпечних зонах, вважаються машинами для розмінування.

Машини для підготовки ґрунту в першу чергу призначені для підвищення ефективності операцій з розмінування шляхом зменшення або усунення перешкод. Підготовка ґрунту може охоплювати: зрізання рослинності, видалення розтяжок, розпушування ґрунту, видалення металевих забруднень, видалення будівельного сміття та оборонних дротових перешкод тощо.

Підготовка ґрунту може містити або не містити, детонацію, знищення або видалення протипіхотних мін.