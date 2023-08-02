Ціни на пальне продовжать зростати: прогноз на найближчі тижні

Після підвищення податків із 1 липня мережі АЗС поступово піднімають ціни на пальне. Додатковим чинником є нова вартість нафти світовому ринку. Про це сказав директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначив експерт, потенціал зростання цін після підвищення податків був 10-12 гривень на бензин та 8-10 гривень на дизельне паливо. Він складався з двох складових – це підвищення ПДВ з 7% до 20% та повернення акцизного податку на довоєнний рівень.

"Трейдери протягом липня поступово піднімали ціни відповідно до того, як швидко оновлювалося те паливо, яке надходило на їх заправки. Якщо паливо було закуплено за колишніми умовами оподаткування, відповідно вони продавали його дешевше. Як тільки почали закуповуватися партії за новими умовами, пропорційно змінювалася ціна" , - сказав він.

Рябцев нагадав, що ніхто з профільних експертів не говорив місяць тому, що ціни на пальне зростуть миттєво. "Бо зараз низька платоспроможність споживачів і будь-які подібні дії на піку попиту могли б призвести до відтоку споживачів на інші АЗС", - вважає він.

"Але невірно думати, що зростання не станеться на ту величину, яка визначається саме зміною податків. Тому що альтруїстів серед трейдерів немає і ніхто не добровільно зменшуватиме власну маржу, щоб зі своєї кишені сплатити збільшення частки податків у структурі роздрібної ціни" , - сказав він. експерт.

Тож підвищення обов'язково відбудеться. "Коли? Упродовж цього місяця, протягом тижнів", - зазначив Рябцев.

Нові ціни на нафту

Директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" нагадав про ще один фактор для зростання цін на пальне – це вихід нафтових котирувань на світовому ринку на новий рівноважний рівень 83-85 доларів за барель. Прив'язані до них котирування нафтопродуктів у Європі також піднялися.

"І це спричинить зростання вартості палива на заправках в Україні, тому що ми закуповуємо виключене те паливо, яке поставляється на Європейський континент" , - сказав він.

Рябцев очікує, що цей фактор спричинить зростання цін до верхньої межі прогнозу.

"Якщо я говорив для дизельного палива 8-10 гривень подорожчання, то тепер скажу, що 10 гривень. Якщо я говорив, що 10-12 гривень, то тепер говорю, що 12 гривень" , - додав він.

"Але знову ж таки немає такої дати, до якої відбудеться подорожчання. Ринок - динамічна структура. І не всі трейдери піднімають ціни одночасно" , - сказав експерт.

Поступове підвищення ціни

Рябцев зазначив, що зазвичай мережі АЗС підвищують ціни приблизно до 1 гривні за літр з один раз, щоб не викликати відтоку покупців, які можуть на якийсь час піти з цієї мережі. Власне, це й сталося 1 серпня, коли кілька мереж підняли ціни.

Нагадаємо, роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні за липень 2023 року піднялися приблизно на 10% через підвищення податків. Середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 48,61 гривні за літр (+3,76 гривні на місяць), на дизельне паливо 47,81 гривні за літр (+4,41 гривні), на автогаз 23, 46 гривень за літр (+1,53 гривні).

Проте, ціни додатково зросли з 1 серпня. Великі мережі АЗС збільшили вартість на 1 гривню.