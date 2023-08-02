Нічна атака на Одещину: росіяни зруйнували морвокзал Ізмаїла

Об'єктом нічної повітряної атаки на Ізмаїл був морський торговельний порт. Про це заявили в Офісі генерального прокурора, повідомляє ЛігаБізнес.

Внаслідок обстрілу пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення.

Також суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля морвокзалу, який відреставрували лише чотири роки тому.

Будівля Ізмаїльського морського вокзалу – візитна картка міста. Його побудували у 1972 році, а у квітні 2019 року вперше капітально відремонтували. Адміністрація морських портів України повідомляла, що інвестувала в реконструкцію 52 млн грн.

Правоохоронні органи кваліфікували удар по Ізмаїлу як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).