Білоруські вертольоти могли залетіти в Польщу випадково — "Гаюн"

Білоруські вертольоти могли залетіти на територію Польщі "випадково", вважають в проєкті "Беларускі Гаюн", повідомляє Новое время.

Моніторингова група повідомила в Telegram, що перша інформація, що два гелікоптери ВПС Білорусі перетнули кордон із Польщею, почала надходити 10:30 за мінським часом.

"У цей час Мі-8 і Мі-24 якраз патрулювали кордон" , — йдеться в повідомленні.

Беларускі Гаюн повідомив, що пізніше з’явилися фото, де видно, що це саме ті вертольоти, які брали участь у патрулюванні кордону з Польщею.

"Ми вважаємо, що пілоти вертольотів ВПС РБ цілком могли залетіти на територію Польщі, проте все вказує на те, що це було зроблено випадково" , — сказано в повідомленні.

Моніторингова група заявила, що цілеспрямована провокація з перетином кордону двома бойовими гелікоптерами — це був би надзвичайно небезпечний крок, з огляду на те, що лише приблизно в десяти кілометрах перебуває диктатор Олександр Лукашенко, а за 7,5 км від кордону ночує вже кілька днів.