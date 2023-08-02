Як подолати хаос із дронами у ЗСУ - експерт з аеророзвідки

Коли Міністерство оборони (та інші відповідальні відомства) заявляють про зростання виробництва дронів, артилерійських снарядів та бронемашин на сотні відсотків — це тішить, але чи достатньо для перемоги?.. Очевидно, що поодинокі випадки демонстрації наших можливостей, психологічний тиск на противника не можуть замінити системних та масових безпілотних бомбардувань військових об'єктів, підприємств військово-промислового комплексу, горезвісних "центрів прийняття рішень", пише у своєму матеріалі для DT.UA "Подолання хаосу" офіцер ЗСУ, спеціаліст з аеророзвідки Юрій Касьянов.

Він зазначає, що Україна, яка десятий рік веде війну, досі не має Міністерства оборонної промисловості. Сьогодні його функції частково виконують Міністерство оборони, Генштаб, усі силові відомства та навіть управління пологів військ, Мінстратегпром, Мінцифри, Держспецзв'язок та хтось там ще…

"У ситуації, що склалася, створення повноцінного Міністерства оборонної промисловості на чолі з людьми, які знають, що робити і як робити, під керівництвом енергійного драйвера, здатного долати адміністративні бар'єри, було б найкращим рішенням для адміністрування галузевих оборонних об'єднань, - пояснює Касьянов. - Але таке рішення - прерогатива Верховного головнокомандувача та його відповідальність".

Об'єднання підприємств оборонної промисловості, зайнятих розробкою та виготовленням дронів, за умов відсутності Міністерства оборонної промисловості з відповідним департаментом, може очолити галузеве управління (комітет/агентство) за безпілотними технологіями, продовжує автор.

Такому комітету доведеться зіткнутися із саботажем та протидією з боку багатьох містечкових "керівників над безпілотниками", адже сьогодні кожне силове відомство, управління і навіть роди військ має право замовляти "під себе" свою номенклатуру безпілотників у "своїх" виробників. За словами Касьянова, тут пасуться і підгодовуються десятки, якщо не сотні кабінетних "фахівців" та паперових "вчених", які створюють у системі закупівель контрольований хаос.

"При цьому всі основні типи безпілотників, які замовляють різні силовики різних відомств, схожі один на одного за функціоналом, комплектацією і навіть зовнішнім виглядом, але можуть у рази відрізнятися за закупівельною ціною та вартістю експлуатації" , - зазначає військовий.

За його словами, саме існування "зоопарку" безпілотників призводить до розпорошення бюджетних коштів, зростання фінансових витрат на розробку та виготовлення, збільшення часу на навчання та перенавчання експлуатантів, зростання витрат на закупівлю комплектуючих, на управління (менеджмент) усіма компаніями, які розробляють та виробляють БПЛА.

"Перш за все позавідомчий і надвідомчий комітет з дронів повинен покінчити з хаосом і зайнятися впровадженням лінійки стандартизованих масових дронів, що підходять для будь-якого силового відомства , - зазначає експерт. - Це не означає, що повинні замовлятися і проводитися тільки ці масові дрони; це означає, що левова частка єдиного бюджету в рамках консолідованої закупівлі для всіх силових відомств має припадати на стандартизовані моделі.

Разом з усіма зацікавленими інстанціями, насамперед експлуатантами дронів та розробниками, Комітет повинен створити та опублікувати (для вузького кола осіб) Технічні умови (ТУ) для таких семи (або шести, або восьми — як вирішить комітет) типів безпілотників.

Касьянов зазначає, що не розробники повинні створювати «будь-який дрон — ми таким його бачимо», а потім складати і затверджувати під свій витвір ТУ і проводити випробування, щоб підтвердити свої ж, придумані самими розробниками вимоги, як це робиться зараз. Це повинен розробляти, прописувати, нав'язувати виробникам Комітет, стандартизуючи цим лінійку найбільш затребуваних дронів.