Суд у Києві заочно арештував ексдепутата Рабіновича

Печерський суд Києва обрав колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це заявили в ДБР, повідомляє Укрінформ.

1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого ДБР та обрав колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою.

У ДБР нагадали що 26 липня колишньому народному депутату України повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України). Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

Депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

"Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України" , - зазначили у ДБР.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.