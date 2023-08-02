Вкрав 10 млн грн зарплати морпіхів. СБУ затримала військового бухгалтера

СБУ затримала в Одеській області військового бухгалтера, який привласнив понад 10 млн грн із зарплатного фонду морпіхів. У нього знайшли автомобіль Audi Q7 та 2,5 млн грн на картках його знайомих.

"Незаконну діяльність організував бухгалтер фінансово-економічного підрозділу військової частини" , - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, він нараховував зарплату та премію на рахунки своїх знайомих, які не входять до складу батальйону та взагалі не проходять службу у Збройних Силах України.

"Встановлено, що "завдяки схемі" фігурант придбав авто преміум класу. При цьому загалом чиновник розікрав понад 10 млн. бюджетних гривень" , - додали в СБУ.

Так, він вносив недостовірну інформацію до зарплатних відомостей та списків на преміювання особового складу військової частини. Щоб отримати доступ до спеціальних бухгалтерських програм, зловмисник використав електронний ключ, який безпідставно отримав від начальника фінансово-економічної служби батальйону.

Потім фальсифіковані відомості подавав до обласного управління Держказначейства для нарахування замовлених коштів як зарплату та премію для військовослужбовців та працівників військової частини.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання бухгалтера виявлено автомобіль Audi Q7, цінні гаджети та побутову техніку, які він придбав за вкрадені гроші. Також виявлено майже 2,5 млн. привласнених гривень на банківських картках його знайомих, яким чиновник нібито надав кошти в борг.

Крім того, у фігуранта виявлено бойову гранату РГО, яка спрямована на експертизу. Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення.