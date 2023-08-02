У Туреччині розкрили аферу на $5 млн з військовим обладнанням для України

У Туреччині прокуратура Анкари завершила розслідування афери на $5,1 млн під час угод з постачання військового обладнання, внаслідок якої постраждала Україна.﻿, повідомляє Європейська правда.

Прокуратура висунула обвинувачення шістьом особам за звинуваченням у "систематичному шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб" і "підробці офіційних документів". Чотирьом підозрюваним загрожує понад 26 років ув'язнення, а двом іншим – до 31 з половиною року.

Про аферу стало відомо у квітні минулого року, коли представник України з питань закупівель озброєнь у Туреччині Володимир Краковецький звернувся зі скаргою до поліції та прокуратури Анкари.

В українському Міністерстві внутрішніх справ заявили, що аферу організували кілька турецьких громадян.

У своїй скарзі представник України зазначає, що низка турецьких бізнесменів обіцяла постачати в Україну бронежилети, захисні шоломи та зброю.

Спочатку Краковецький був переконаний, що група в Грузії була готова пожертвувати Україні 70 мільйонів доларів для покриття витрат на військові поставки. Однак згодом один із фігурантів афери заявив, що Україна повинна заплатити за поставку зброї та військових товарів.

Краковецький перерахував турецькому бізнесмену $5,1 млн в рамках угоди. Однак жодних поставок не було здійснено, а спроби зв'язатися з ним виявилися безуспішними, що викликало підозри в шахрайстві.

Фігурантів афери затримали на нетривалий час, проте згодом відпустили.