На Дніпропетровщині чоловік взяв заручницю та підірвав гранату в адмінбудівлі

В Марганці на Дніпропетровщині чоловік взяв заручницю у будівлі пенсійного фонду і підірвав там гранату.﻿﻿ Про це заявили у поліції Дніпропетровської області, повідомляє Українська правда.

О 08:56 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов до будівлі управління пенсійного фонду з гранатою в руках та взяв заручницю, погрожуючи підірвати боєприпас.

На місце події негайно прибули працівники поліції. В ході перемовин з поліцейськими він відпустив жінку, після чого підірвав боєприпас. В результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення. Поліцейські на місці надали йому домедичну допомогу. Інші люди не постраждали.

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Фото: Нацполіція

Зараз на місці події тривають слідчі дії. Відкриті два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Фото: Нацполіція

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