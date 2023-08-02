Die Welt: Війна в Україні буде заморожена за корейським сценарієм

Український контрнаступ триває вже 60 днів із гігантськими втратами Збройних сил України та малопомітними успіхами, на тлі цього Київ узимку буде змушений домовитися про перемир'я з Москвою під тиском Заходу. Про це йдеться у матеріалі на сайті німецької газети Die Welt.

У публікації йдеться про те, що контрнаступ України триває вже 60 днів, але Київ не зможе відтіснити російські сили з укріплених позицій. Атаки України в Запоріжжі безуспішні, пише німецьке видання.

У зв'язку з цим журналісти роблять висновок, що на тлі осені, що наближається, надії Заходу на перелом ситуації за допомогою підготовки солдатів і постачання техніки не виправдовуються. Крім того, українським військам не вистачає техніки та авіації. Енергопостачання цієї зими буде набагато складнішим, ніж рік тому, а запаси резервістів, готових вирушити на лінію зіткнення, знизилися. Таким чином, переломити ситуацію на користь Києва навряд чи вдасться, вважає Die Welt.

Як у розмові з газетою зазначив аналітик Конрад Музика, лише за кілька місяців Україна також може зіткнутися із серйозним дефіцитом боєприпасів. Це вказує на те, що Київ узимку буде змушений укласти перемир'я з Москвою під масованим тиском Заходу, але це не означає миру.

На його думку, конфлікт заморозять, як у Північній та Південній Кореї. Для мільйонів українців це означає розвиток найгіршого прогнозу. Крім подальшого зниження економіки, відсутність успіху на фронті, ймовірно, призведе до зростання розчарування серед солдатів і населення.

Наприкінці травня міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюїтфельдт заявив, що Заходу не варто переоцінювати наслідки контрнаступу Збройних сил України та будувати надмірні сподівання на те, що це буде поворотним моментом у конфлікті.