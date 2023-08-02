Український бізнес звернувся до ООН для розблокування морських портів

Українські аграрії за нинішньої вартості логістики через Дунай змушені продавати зерно на $40/т нижче собівартості.﻿ Це не дозволить аграріям завершити посівну наступного року і може призвести до скорочення загального виробництва зерна в Україні на 30% або 15 млн тонн. Про це йдеться у зверненні Європейської Бізнес Асоціації до ООН, повідомляє Новое время.

"Завдяки зерновому коридору українські аграрії змогли експортувати свою продукцію на світовий ринок, що, у свою чергу, дозволило продовжувати забезпечувати світову продовольчу безпеку, а українському фермерству втримуватись фінансово. Хоча, все ж за оцінками бізнесу, вартість логістики була досить дорогою і втрати фермерів від цього склали близько $2,5 млрд (при експорті 50 млн тонн)" , — йдеться у ньому.

Також бізнес прогнозує, що закриття зернового коридору може призвести до скорочення посівів озимих у 2023 році на 33%, або на 1,5 млн га. Це означає, що виробництво пшениці та ячменю скоротиться на 6 млн тонн.

Європейська Бізнес Асоціація наголошує на важливості об'єднання зусиль для реалізації стратегії повного розблокування українських морських портів Чорного моря для комерційних перевезень усіх видів вантажів. Для цього, перш за все, необхідно забезпечити безпеку судноплавства, в тому числі розмінування морських територій. По-друге, важливо створити програми страхування воєнних ризиків для судноплавних компаній, які ведуть пряму торгівлю з Україною. Кабінет міністрів вже затвердив порядок, який передбачає відшкодування шкоди, заподіяної суднам під час їх перебування в українських територіальних водах.

Тож Європейська Бізнес Асоціація звернулася до речника Генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка з проханням вжити всіх необхідних заходів для сприяння реалізації стратегії повного розблокування українських морських портів Чорного моря для комерційних перевезень усіх видів вантажів та реалізації гарантій безпеки та свободи судноплавства торгових суден у Чорному морі.