США можуть поставити зброю Тайваню за рахунок бюджету для України - FT

Білий дім звернеться до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню в рамках додаткового бюджетного запиту для України, прагнучи прискорити постачання зброї на тлі зростання загрози Китаю. Про це з посиланням на Financial Times, повідомляє Дзеркало тижня.

За словами двох осіб, знайомих із планом, Адміністративно-бюджетне управління включить фінансування для Тайваню в додатковий запит у рамках зусиль щодо прискорення постачання зброї.

Якщо Конгрес схвалить цей план, Тайвань вперше отримає зброю через систему, яку фінансують американські платники податків, відома як "іноземне військове фінансування". Очікується, що Білий дім звернеться з таким запитом цього місяця.

Запит послідував за заявою Білого дому про те, що США вперше передадуть Тайваню зброю на $345 млн зі своїх запасів у рамках системи, відомої як "президентські повноваження на скорочення озброєнь", використаної для відправки зброї в Україну.

Рішення включити фінансування для Тайваню до додаткового бюджету та використовувати «президентські повноваження зі скорочення озброєнь» (PDA) для постачання зброї підкреслює зростання необхідності допомогти Тайбею. Критики нинішньої стратегії США щодо Тайваню закликають Вашингтон швидше постачати зброю, оскільки Китай посилює військову активність навколо острова.

"Це був би монументальний крок, який сигналізував би про те, як далеко уряд США готовий зайти, щоб прискорити стримування через Тайванську протоку" , - сказав Ерік Сайєрс із консалтингової компанії Beacon Global Strategies.

За даними Американсько-тайванської ділової ради, Тайбей все ще чекає на постачання зброї на суму 23 млрд доларів, у тому числі ракет і розвідувальних безпілотників, схвалених різними адміністраціями США. Про деякі продажі було оголошено понад п'ять років тому. Американське військове командування часто виражало розчарування у повільній передачі зброї Тайваню для посилення її безпеки.

Білий дім відмовився коментувати чи розкривати деталі про те, скільки грошей передбачатиме запит для Тайваню.

Голосування щодо додаткового бюджету, який буде зосереджено переважно на новій військовій допомозі Україні, стане першим випробуванням на підтримку Києва у нинішньому скликанні Конгресу.

Група ультраправих республіканців у Палаті представників нещодавно намагалася використати щорічний оборонний законопроект для обмеження підтримки України з боку США — це є ознакою того, що навіть невелика група законодавців може поставити під загрозу або відстрочити майбутню допомогу.

Включення допомоги Тайваню, яка має сильну двопартійну підтримку в Конгресі, до бюджету для України може допомогти адміністрації президента США Джо Байдена та проукраїнським республіканцям залучити на свій бік тих членів Конгресу, які в іншому випадку були б проти.

"Створення додаткового фінансування для Тайваню поставить деяких республіканців у Палаті представників у більш скрутне становище, оскільки багато хто з тих, хто виступає проти фінансування України, залишаються прихильниками підтримки Тайваню" , - сказав експерт з аналітичного центру American Enterprise Institute Зак Купер.

Торік Конгрес ухвалив закон, який затвердив виділення Тайваню "іноземного військового фінансування" у розмірі $10 млрд протягом п'яти років. Це був би перший випадок, коли американські платники податків фінансували б озброєння для Тайваню. Але законопроект Конгресу про асигнування не санкціонував виділення коштів у рамках "іноземного військового фінансування".

"Спостерігачі уважно стежать за тим, чи вдасться Конгресу цього року вкласти свої гроші туди, куди він хоче. Додаткові кошти – це, мабуть, найкращий шанс зробити це" , – додав Купер.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що Пекін "рішуче виступає проти військових зв'язків США з Тайванем та надання зброї Тайваню". Китай закликав Вашингтон "припинити створювати ризики для миру та стабільності у Тайванській протоці".

Раніше повідомлялося, що Сенат США схвалив проект Закону про асигнування на національну оборону на 2024 рік на рекордні $886 млрд. Законопроект, зокрема, передбачає $300 мільйонів для України. Перед цим Палата представників схвалила свій варіант законопроекту.