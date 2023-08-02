Кабмін схвалив Стратегію повернення активів на 2023 - 2025 роки
1 серпня Кабінет Міністрів схвалив Стратегію повернення активів на 2023 - 2025 роки. Документ розробило Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), повідомляє ЮрЛіга.
Стратегія визначає курс державної політики щодо запровадження комплексної моделі повернення незаконних активів в Україну шляхом:
- удосконалення законодавства щодо повернення активів, одержаних злочинним шляхом;
- посилення інституційних спроможностей державних органів, уповноважених на здійснення заходів з повернення активів;
- посилення міжвідомчого та міжнародного співробітництва у відповідній сфері.
Зазначається, що ухвалений документ слугуватиме також основою для розробки механізмів виплати компенсацій, відшкодування збитків або шкоди, завданих Україні внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також для відшкодування збитків, завданих нашій країні внаслідок збройної агресії російської федерації.