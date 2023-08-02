Кабмін схвалив Стратегію повернення активів на 2023 - 2025 роки

1 серпня Кабінет Міністрів схвалив Стратегію повернення активів на 2023 - 2025 роки.﻿ Документ розробило Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), повідомляє ЮрЛіга.

Стратегія визначає курс державної політики щодо запровадження комплексної моделі повернення незаконних активів в Україну шляхом:

удосконалення законодавства щодо повернення активів, одержаних злочинним шляхом;

посилення інституційних спроможностей державних органів, уповноважених на здійснення заходів з повернення активів;

посилення міжвідомчого та міжнародного співробітництва у відповідній сфері.

Зазначається, що ухвалений документ слугуватиме також основою для розробки механізмів виплати компенсацій, відшкодування збитків або шкоди, завданих Україні внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також для відшкодування збитків, завданих нашій країні внаслідок збройної агресії російської федерації.