У Сенаті США запропонували підтримати енергетичну інфраструктуру України – посол

Американські сенатори внесли двопартійний проект закону, який спрямований на підтримку енергетичної інфраструктури України та зменшення залежності ЄС від Росії.﻿ Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Сьогодні наші друзі в Конгресі - сенатори Менендес (демократи) та Ріш (республіканці) внесли двопартійний проект закону "Про відповідь на кризу енергетичної безпеки в Україні та Європі" , - написала вона.

За її словами, цей акт спрямований на підтримку та розвиток енергетичної інфраструктури України, а також на зменшення енергетичної залежності країн ЄС від Росії, покращення диверсифікацію джерел енергії тощо.