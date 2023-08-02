МЗС Польщі про білоруські гелікоптери: Таке трапляється в кожній країні

У Міністерстві закордонних справ Польщі прокоментували порушення білоруськими військовими гелікоптерами повітряного простору країни і те, що польські служби відреагували на це із запізненням.﻿ Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, повідомляє Європейська правда.

Він наполіг, що в інциденті з білоруськими гелікоптерами польські радіолокаційні системи спрацювали.

Яблонський підкреслив, що через військові канали союзники Польщі були поінформовані про порушення кордону.

На запитання, як могло статися, що Польща із запізненням відреагувала на те, що відбувалося на кордоні, заступник голови МЗС відповів: "Такі речі трапляються в кожній країні".

На прохання уточнити, в яких саме країнах трапляються подібні ситуації, він навів випадок у США, коли розвідувальні аеростати порушували повітряний простір країни.

Яблонський додав, що після інциденту до МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі, зазначивши, що зустріч була "дуже короткою".