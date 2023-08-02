Путін зібрався до Туреччини, домовився про візит з Ердоганом

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган та Володимир Путін домовилився про візит останнього до Туреччини, повідомляє Українська правда.

"Президент Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічі лідери двох країн домовилися про візит Путіна до Туреччини" , – йдеться в повідомленні канцелярії Ердогана.

Ердоган наголосив, що під час російсько-української війни "не слід вживати заходів для ескалації", а також підкреслив важливість Чорноморської ініціативи, яку він вважає "містком миру".

Він заявив, що довготривале припинення Чорноморської ініціативи не приносить нікому користі, і що найбільше постраждають країни, які потребують зерна та мають низькі доходи, президент Ердоган зазначив, що ціни на зернові культури, які знизилися на 23 відсотки протягом період впровадження, збільшилися на 15 відсотків за останні два тижні.

Ердоган додав, що Туреччина продовжить докладати інтенсивних зусиль і дипломатії для продовження Чорноморської ініціативи.

Про дату візиту не повідомляється.

Оголошеного у розшук Міжнародним кримінальним судом Путіна не можуть заарештувати у Туреччині, оскільки Анкара не ратифікувала Римський статут, і рішення МКС на території країни не мають юридичної сили.