Людство вичерпало річний запас ресурсів планети – екологи

2023 року люди вичерпали умовний запас відновлюваних природних ресурсів до середи, 2 серпня. Про це заявила американська екологічна організація "Глобальна мережа екологічного сліду" (Global Footprint Network, GFN). В результаті, день 2 серпня оголошений американськими екологами Всесвітнім днем екологічного боргу 2023 року, повідомляє Deutsche Welle.

У своїх підрахунках GFN порівнює екологічний слід людини (споживання людьми відновлюваних ресурсів) з біоємністю (здатністю планети відновлюватись та поглинати відходи, у тому числі СО2). Експерти зазначили, що якби всі люди на Землі жили так марнотратно, як у Німеччині, то день екологічного боргу настав би ще 4 травня.

Минулого року люди почали жити в "екологічний кредит" на 5 днів раніше – 28 липня. На перший погляд складається враження, що в 2023 році люди витратили менше ресурсів, ніж у 2022 році, але екологи з GFN підкреслюють, що це прогрес.

Для того, щоб порівняння було справді показовим, щорічні дані заднім числом актуалізуються з урахуванням нової інформації та методів, тому 2022 року день екологічного боргу фактично настав лише 1 серпня, тобто лише на один день раніше, ніж нинішнього, пояснюють екологи.

Ситуація фактично не змінюється вже майже десять років, заявила представник GFN Аманда Діп, зазначивши, що поки що остаточно не зрозуміло, який вплив на споживання ресурсів мало зниження економічної активності через пандемію коронавірусу або зусилля з декарбонізації енергетики.