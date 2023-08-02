Росія оголосила масштабні флотські навчання на Балтиці

У російських військово-морських навчаннях "Океанський щит - 2023" у Балтійському морі за участю понад 30 бойових кораблів і катерів буде перевірена готовність сил флоту "до захисту національних інтересів в оперативно важливому районі", повідомляє Укрінформ.

За даними військового відомства, до навчання залучається понад 30 бойових кораблів і катерів, 20 суден забезпечення, 30 літальних апаратів морської авіації та повітряно-космічних сил Росії, близько 6 тис. військовослужбовців.

Зазначається, що під час навчання "в оперативно важливому районі" буде перевірена "злагодженість роботи штабів різного рівня з управління силами (військами)", відпрацьовані заходи щодо захисту морських комунікацій, перевезення військ та військових вантажів, а також щодо оборони морського узбережжя. Усього планується виконати понад 200 бойових вправ, у тому числі із практичним застосуванням зброї.

"Після закінчення навчання кораблі здійснять міжфлотські переходи до пунктів постійного базування, а авіація повернеться на свої аеродроми", - заявили в міноборони РФ.