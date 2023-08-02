Український бізнес готує "реєстр рейдерів та корупціонерів" - Forbes

Представники українського бізнесу після оприлюдинення Маніфесту на захист 42 статті Конституції працюють над створенням реєстру недоброчесних правоохоронців. Про це йдеться в статті Forbes.

Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа анонсував створення антирейтингу правоохоронців та суддів, які використовують повноваження для незаконних цілей, наприкінці травня. Ідея набрала чітких обрисів вже наприкінці червня, коли 42 підприємці опублікували Маніфест на захист 42-ї статті Конституції.

У ньому бізнесмени закликали президента законодавчо заборонити використання державних силових структур у корпоративних спорах, які не стосуються національної безпеки; заборонити обшуки та інші форми "маски-шоу", якщо підприємство готове добровільно надати будь-які необхідні слідству документи. А також запровадити спрощену процедуру притягнення до відповідальності до суддів, чорних нотаріусів та реєстраторів, незаконність рішень яких доведена у судах вищих інстанцій.

"Ментівський беспредєл набрид бізнесу, правоохоронці приходять та іменем закону шиють голі статті, кримінальні справи та тероризують бізнес.Якщо влада не може покласти цьому край, то обʼєднаний бізнес готовий це зробити" , – пояснив ідею створення нової платформи Мазепа.

Анонсований реєстр з’явився на початку серпня, роботи по ньому вже на фінальній стадії.

Як розповів голова ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, з назвою бізнес ще не визначився. Серед варіантів – "Реєстр рейдерів та корупціонерів" або більш стриманий варіант – "Реєстр 42", з відсиланням до відповідної статті Конституції.

Потрапити до реєстру співробітники правоохоронних органів та судді можуть за двома ознаками:

судове або позасудове рішення, яке вказує на винуватість фігуранта;

особа стала фігурантом журналістських розслідувань, у яких ідеться про тиск на бізнес.

Олійник наголошує, що одного бажання того чи іншого підприємця про внесення правоохоронця до реєстру недостатньо та ручного управління реєстром не буде. Також завдяки пулічному розголосу дій конкретних правоохоронців підприємці розраховують навіть очистити систему: ті, хто потрапив до реєстру, не мають отримувати підвищення, а особливо "зашкварені" мають бути звільнені.

Також бізнес хоче запровадити премію найгіршого правоохоронця, яка буде або щорічною, або щомісячною. Визначати переможця має номінаційний комітет, який буде сформований із журналістів найбільш впливових українських ЗМІ.

У Forbes додали, що підприємці не хочуть обмежуватись лише створенням реєстру. В планах – заснувати організацію, яка буде захищати бізнес від тиску правоохоронних структур та комунікуватиме з державою в частині напрацювання законодавчих змін та посилення діалогу з владою. Згідно з документом про створення платформи, очолити обʼєднання має голова Асоціації підприємців-ветеранів Сергій Позняк.

Наразі Ініціативу підтримали вже понад 100 компаній, також свою згоду вже надали Федерація роботодавців України, Асоціація підприємців ветеранів АТО, CEO Club. До наглядової ради майбутнього обʼєднання мають увійти члени великих бізнес-асоціацій.