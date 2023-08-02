За три місяці Москву та область атакували щонайменше 28 безпілотників – ЗМІ

За три місяці - з 3 травня по 1 серпня - Москву та Підмосков'я атакували щонайменше 28 безпілотників. Атаки 12 із них призвели до збитків, повідомляє Верстка.

Вперше безпілотники долетіли до Москви 3 травня і одразу вдарили по Кремлю. Один із них вибухнув над куполом Сенатського палацу, другий здетонував після зіткнення з ним. В результаті купол спалахнув.

Наймасовіша атака дронів відбулася 30 травня. Спочатку ЗМІ повідомляли, що в ній взяли участь понад 25 безпілотників, Міноборони офіційно підтвердило участь лише восьми. Видання виявило свідчення прильоту щонайменше 10 БПЛА. Два з них залетіли до квартир у Москві, але не вибухнули. Ще один врізався в багатоквартирний будинок, після чого здетонував.

21 червня у Підмосков'ї прилетіли два дрони — один вибухнув біля села Лукіно, другий — неподалік військової частини 23623. 4 липня Москву та Підмосков'я атакували п'ять дронів. Один із них вибухнув на даху адміністративної будівлі 45-ї бригади ПДВ у Кубинці. Ще один — упав на гараж у селі Кривошеїне. У МНС стверджували, що безпілотник не падав у населеному пункті, а пожежа в гаражі почалася через несправне проведення (цю версію спростовувало джерело каналу ВЧК-ОГПУ).

Наприкінці липня-початку серпня атаки БПЛА почастішали. Дрони долітали до столиці та області 24, 28 та 30 липня, а також 1 серпня. 24 липня один БПЛА вибухнув після попадання до будівлі Центрального військового оркестру Міноборони, ще один врізався у бізнес-центр на проспекті Лихачова. 30 липня дрони потрапили у дві вежі "Москва-Сіті" - "ОКО-2" і "IQ-квартал". Через два дні атака на "Москва-Сіті" повторилася, один із БПЛА знову вдарив по одній із будівель IQ-кварталу.

Бойові безпілотники долітали до Підмосков'я і початку травня. 28 лютого БПЛА знайшли у селі Губастове у Коломенському районі. Через два місяці — 23 та 24 квітня дрони з вибухівкою впали неподалік Ногінська та у Павло-Посадському міському окрузі.