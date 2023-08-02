Тайвань посилює контррозвідку на тлі китайського шпигунства - Reuters

Військові Тайваню пообіцяли посилити боротьбу зі шпигунством, оскільки влада острова розслідує справи кількох діючих і колишніх офіцерів, підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю. Про це з посиланням на Reuters, повідомляє Дзеркало тижня.

Китай останніми роками розгорнув широку шпигунську кампанію з метою підірвати демократично кероване військове та цивільне керівництво Тайваню, як показало розслідування Reuters.

Підполковника на прізвище Сяо, який служить в армійському Командуванні авіації та спецназу, було затримано за підозрою в передачі оборонних секретів "іноземним силам, включаючи Китай" і "організаціям, що розвиваються" на Тайвані.

Цього тижня слідчі обшукали штаб-квартиру командування у північному місті Таоюань. За даними ЗМІ, під слідством також перебувають чотири відставні офіцери і "посередник" на прізвище Сяо.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що влада зібрала "конкретні докази" незаконної діяльності.

"Зіткнувшись із проникненням з боку Комуністичної партії Китаю, національні сили продовжуватимуть посилювати контррозвідувальну освіту та підвищувати обізнаність" , - заявили в Міноборони острова, додавши, що вони засмучені злочином "продажу держави та народу".

Відповідаючи на запитання про ці повідомлення, заступник генерального секретаря Офісу президента Тайваню Алекс Хуанг назвав інцидент "ганебним" та закликав до ретельного розслідування.

"Зрада власних товаришів по службі і держави має суворо каратися законом" , - сказав він, додавши, що влада докладає всіх зусиль, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів.

Китай, який вважає Тайвань своєю територією, посилив військовий та політичний тиск на острів. За останні десять років щонайменше 21 діючий чи відставний тайванський офіцер у званні капітана і вище був засуджений за шпигунство на користь Китаю, згідно з оглядом судових протоколів та повідомлень офіційних інформаційних агентств Тайваню.