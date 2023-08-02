У Бєлгородській області Росії набраним у так звану територіальну оборону цивільним влада роздала зброю та відповідне військове обладнання, повідомляє Українська правда.

Як пише пропагандистське видання "РИА Новости", місцева влада створила у складі цієї тероборони 8 батальйонів. На полігоні кожному вручили стрілецьку зброю, цифрові радіостанції, квадрокоптери, антидронові рушниці та ключі від автомобілів УАЗ.

Повідомляється, що місцевих військові вчили збивати дрони-камікадзе. Надалі за допомогою військових на полігонах проводитимуть навчальні стрільби.

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков запевнив, що видана зброя буде контролюватися.