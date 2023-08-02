У Білгородській області тероборонцям роздали зброю – росЗМІ
У Бєлгородській області Росії набраним у так звану територіальну оборону цивільним влада роздала зброю та відповідне військове обладнання, повідомляє Українська правда.
Як пише пропагандистське видання "РИА Новости", місцева влада створила у складі цієї тероборони 8 батальйонів. На полігоні кожному вручили стрілецьку зброю, цифрові радіостанції, квадрокоптери, антидронові рушниці та ключі від автомобілів УАЗ.
Повідомляється, що місцевих військові вчили збивати дрони-камікадзе. Надалі за допомогою військових на полігонах проводитимуть навчальні стрільби.
Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков запевнив, що видана зброя буде контролюватися.
"Зброя ніколи не буває безконтрольною, всі механізми контролю, звісно ж, мають бути, мають бути дуже ретельно реалізовані і передбачені. Власне, немає сумніву, що так воно і є", - сказав Пєсков.