Forbes: Путін обов'язково має програти у війні з Україною

Минулого тижня виповнилося 70 років від дня встановлення перемир'я, яке поклало край збройному протистоянню під час Корейської війни. Цей конфлікт пропонує критично важливі уроки для війни, яка триває сьогодні в Україні. Але питання у тому, чи дослухаються сучасні лідери до них. Про це йдеться у матеріалі американського бізнесмена та видавця журналу Forbes Стіва Форбса, повідомляє Дзеркало тижня.

Він нагадує, що Корейська війна розпочалася у червні 1950 року, коли комуністична Північ вторглася на Південь. Зрештою, кровопролиття припинилося 27 липня 1953 року, коли було підписано перемир'я. На той час понад 2 мільйони військових та цивільних втратили своє життя. Цю цифру також включає близько 40 тисяч американців.

Новий фактичний кордон між двома частинами Кореї не сильно відрізнявся від того, який існував на момент початку війни. Форбс нагадує, що ще на початку війни здавалося, що поразка вже близько. Але США за підтримки союзників вирішили втрутитися і розгорнути перебіг подій, щоб убезпечити Південну Корею від захоплення військами КНДР. Сили Півночі були змушені залишити територію Півдня. І після цього Китай вирішив, що настав час закінчити війну. Зрештою, через кілька місяців це і сталося. Але тут виникли протиріччя, які зберігаються досі.

Форбс зазначає, що спочатку США планували звільнити Північну Корею від комуністичних правителів. Але коли союзні війська дійшли до річки Ялуцзян, що відокремлює КНДР від Китаю, Пекін відправив проти них велику армію. Китайський наступ не припинявся доти, поки більшість території Південної Кореї не опинилася під контролем Пхеньяну.

Генерал Дуглас МакАртур хотів розбомбити лінії забезпечення Китаю на його власній території, щоб американські війська змогли знову захопити Північ. Нарешті почався наступ, який знову витіснив комуністичні армії з Південної Кореї. Але президент Гаррі Трумен і його команда з національної безпеки вирішили, що настав час розпочати мирні переговори. Тому американський наступ було зупинено.

Трумен звільнив генерала МакАртура через порушення суборнідації. Безплідні переговори про мир тривали два роки, протягом яких союзні війська Південної Кореї втратили тисячі солдатів. 1953 року новий президент США Двайт Ейзенхауер дав ясно зрозуміти, що так чи інакше війна має закінчитися, навіть якщо для цього доведеться застосувати ядерну зброю.

«На той час комуністи вважали, що вони можуть перемогти, виснаживши наші сили. Перемир'я було встановлено. Висновок очевидний: нам потрібно було продовжувати наступ на північ. Потрібно було захопити достатню частину півночі, включаючи Пхеньян, щоб від КНДР залишилася країна-обрубок, нездатна на військові дії. При цьому вона б забезпечувала буфер із Китаєм» , – переконаний Форбс.

На його думку, якби події пішли за таким сценарієм, США ніколи не мали б проблем із ядерною зброєю Північної Кореї, яка загрожує не лише Півдню, а й Японії та США завдяки своїм ракетам. У такому разі урок був би однозначним: агресія не приносить користі.

«Досвід Корейської війни несе критичне застереження для війни, яка продовжується в Україні сьогодні. Не можна допустити поділу цієї країни у дусі Кореї. Уся територія, включаючи Крим, має бути очищена від окупантів Путіна. Однозначна путінська поразка – це необхідність» , – зазначає Форбс.

На його думку, тільки так лідер Китаю Сі Цзіньпін та влада Ірану зрозуміють, що США та вільний світ, хоч і із запізненням, але чинитимуть опір їхній агресії.