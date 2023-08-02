Україна обговорює з Хорватією маршрути до портів для експорту зерна

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський обговорив з радницею міністра закордонних справ Республіки Хорватія Коліндою Грабар-Китарович питання експорту українського зерна через порти Хорватії, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що сторони обговорили можливість експорту українського зерна через порти Хорватії та питання розробки маршрутів до цих портів.

Сольський наголосив на важливості для українських аграріїв компенсації від ЄС за транзит у порти Литви та Латвії, Німеччини, Нідерландів, а також в адріатичні порти – Хорватії, Словенії та Італії.

Сторони також торкнулися теми розмінування сільгоспземель. Грабар-Китарович наголосила, що Хорватія добре розуміє Україну і буде надалі допомагати у розмінуванні.