З яких типів дронів має складатися арсенал ЗСУ - експерт

Військовий ЗСУ та спеціаліст з аеророзвідки Юрій Касьянов вважає, що для того, щоб подолати хаос із дронами у ЗСУ, потрібно створити відповідний комітет, який займатиметься цим питанням. Саме ця структура визначить, які БПЛА потрібні українським військовим найбільше. У матеріалі для DT.UA "Подолання хаосу" він перерахував, із чого, на його думку, має складатися цей список:

Універсальний розвідувально-ударний дрон легкого класу типу "Мавік" (потрібний усім силовикам). Дрон-спостерігач середнього класу типу "матрац". Він може бути нічним бомбером. Масовий FPV-коптер – дрон-камікадзе. Дрон-ретранслятор. Його можна побудувати з урахуванням коптера середнього класу типу " матрац " (див. пункт 2). Електричний літак-розвідник середнього радіусу дії. Він може виготовлятися у варіанті "літак-камікадзе" поля бою (наш "Ланцет"). Літак-бомбер середнього радіусу дії. Літак-камікадзе великого радіусу дії.

Експерт продовжив, що після того, як будуть розроблені та введені техзавдання (ТЗ) для стандартизованих моделей, комітет з безпілотників має провести відкритий та чесний конкурс на кращу модель дрону у кожному сегменті серед усіх учасників ринку — державних та приватних. За результатами конкурсних випробувань мають бути визначені переможці — не більше ніж дві моделі двох конкуруючих виробників у кожній номінації.

Дрони, що перемогли в конкурсі, стануть стандартними моделями.

"На основі консолідованого замовлення від усіх силових відомств на стандартні моделі комітет розподіляє замовлення на різні підприємства, готові їх виробляти. При цьому якщо консолідоване замовлення складає 5000 штук на місяць, а компанія-розробник може зробити лише 500 штук на місяць, то 4500 штук, що залишилися". - Таким чином, замість 200 моделей FPV-коптерів від 200 гаражних виробників, ми отримаємо одну стандартну модель за твердою ціною від 200 виробників, однакової якості з гарантованим сервісним обслуговуванням".

Також, за словами експерта, комітет має стимулювати розвиток ринку шляхом видачі пільгових кредитів на розширення виробництва та створення державних підприємств, зайнятих випуском стандартної безпілотної продукції.

"Не треба боятися "державного" - у Штатах державні оборонні арсенали чудово клепають стандартні боєприпаси і навіть розробляють танки, а в Ізраїлі державні оборонні галузеві (галузеві - головна відмінність від "Укроборонпрому") концерни ефективно конкурують із приватними підприємствами" , - застеріг військовий.

Більше того, Комітет має консолідувати закупівлі імпортних комплектуючих та матеріалів, створити стратегічні запаси автопілотів, двигунів, модулів навігації, іншої електроніки, літієвих батарей, які застосовуються у стандартних моделях безпілотників. Прямі гарантовані закупівлі, великі обсяги таких закупівель, усунення митних поборів і зволікань — усе це знизить вартість дронів і зробить їхнє виробництво та надходження до військ більш передбачуваним.

Ще одне завдання комітету – стимулювати виготовлення комплектуючих в Україні, заохочувати до розробки компонентів дронів, розміщувати замовлення на компоненти, надавати пільгові кредити та гранти на розвиток ринку комплектуючих для безпілотників.

Також, за словами Касьянова, у сфері діяльності комітету має бути кооперація з розробниками та виробниками дронів у дружніх країнах. Локалізація складання в Україні, спільні розробки, пошук закордонних партнерів — все це має бути у віданні комітету.

Комітет повинен накопичувати досвід використання БПЛА на фронті, проводити аналіз, генерувати покращення технічних характеристик, зміну тактики, проводити зустрічі, круглі столи, семінари для розробників, виробників та експлуатантів, організовувати полігонні та фронтові випробування нових систем.