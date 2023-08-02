НАБУ показало схему заволодіння 13,8 млрд грн в "Укрнафті"

НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою восьми осіб у заволодінні майном та коштами Укрнафти (50%+1 акція належать державній НАК "Нафтогаз України" ) на суму понад 13,8 млрд грн, повідомляє ЛігаБізнес.

Серед підозрюваних колишній голова правління та два топменеджери "Укрнафти", колишні директори п'яти комерційних підприємств.

За даними слідства, у березні-серпні 2015 року "Укрнафта" уклала договори купівлі-продажу з компаніями, переможцями аукціонів і поставила сировину на понад 10,7 млрд грн.

Згідно з постановою Кабміну, постачання нафти здійснюється лише після повної оплати замовником, тобто Укрнафта не мала законних підстав постачати продукцію без отримання коштів у повному обсязі. Попри це, сировину було поставлено, перероблено на Кременчуцькому НПЗ, а виготовлені нафтопродукти реалізовані на АЗС по всій країні.

Крім того, у липні 2015 року Укрнафта уклала 70 договорів купівлі нафтопродуктів з іншими компаніями з термінами постачання до кінця 2015 року, сплативши авансом їхню вартість на понад 3,06 млрд грн. Пізніше було укладено додаткові угоди, які продовжили терміни постачання до кінця 2018 року. Проте Укрнафта нафтопродукти так і не отримала, а кошти було виведено за кордон на рахунки низки офшорних компаній.

За даними слідства, компанії, з якими укладалися договори про постачання нафти, пов'язані з компаніями групи "Приват".

НАБУ вже домоглося через суд анулювання 60 угод майже на 3 млрд грн, укладених між Укрнафтою та однією з компанією-постачальником нафтопродуктів — ТОВ "Котлас".

Завдяки розслідуванням НАБУ Укрнафті відшкодовано вже понад 3,5 млрд грн.

Укрнафта перейшла у листопаді 2022 року під контроль Міністерства оборони разом із трьома іншими стратегічними підприємствами України – "АвтоКраз", "Мотор Січ", "Укртатнафта" та "Запоріжтрансформатор".