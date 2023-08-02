Посли G7 нагадали, яких кроків чекають від України для інвестицій

Посли "Групи семи" назвали кроки та реформи, яких очікують від України у підготовці до повоєнної відбудови країни та приходу західних інвестицій, повідомляє Європейська правда.

У спільному Twitter посли G7 розповіли, що зустрічалися з прем’єром Денисом Шмигалем і говорили про подальші кроки після Конференції щодо відбудови України.

"Прозорість та підзвітність є вирішальними для того, щоб залучити приватний сектор до відновлення та реконструкції", – наголосили посли.

Вони зазначили, що для цього від України очікують низку кроків в антикорупційній сфері, зокрема: своєчасного призначення нового керівника НАЗК, відновлення системи декларування активів та фінансового звітування політичних партій, посилення антикорупційних установ, зокрема САП та АРМА.

"Також закликаємо ухвалити закони, які забезпечать сильний і незалежний Антимонопольний комітет та покращать корпоративне управління підприємств у державній власності згідно зі стандартами ОЕСР", – додали вони.

Посли зазначили, що поділяють думку про необхідність починати підготовку до конференції щодо відбудови України на 2024 рік у Німеччині.