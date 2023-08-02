НАТО відреагувало на порушення кордону Польщі білоруськими вертольотами

НАТО веде спостереження за ситуацією вздовж своїх східних кордонів. Це пов'язано із тим, що два білоруські військові гелікоптери ненадовго влетіли в повітряний простір Польщі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telewizja Polska.

Як заявили в Альянсі, НАТО перебуває у контакті з польською владою.

"Ми продовжуватимемо робити все необхідне, щоб гарантувати, що вся територія Альянсу залишається в безпеці" , - розповіло джерело.

Білоруські вертольоти перетнули кордон із Польщею

Нагадаємо, 1 серпня жителі польського села Біловеж повідомили, що над їхніми будинками пролітали два бойові літаки Білорусі - Мі-24 та Мі-8. Однак влада Польщі спочатку заявила, що порушення кордону не сталося.

Пізніше того ж дня, Міноборони Польщі підтвердило, що сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами. У відомстві додали, що НАТО було проінформовано про інцидент.

Сьогодні стало відомо, що білоруські гелікоптери, які порушили повітряний кордон Польщі, охороняли Олександра Лукашенка. Диктатор перебував у резиденції "Вискулі", яка на відстані 7,5 км від кордону.