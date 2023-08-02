Папа Римський хоче, щоб Європа закінчила війну в Україні креативно

Папа Римський Франциск дорікнув Європі, яка не пропонує креативних шляхів припинення війни в Україні та інших країнах, повідомляє Ділова столиця.

Про це понтифік заявив під час зустрічі з представниками влади, дипломатичного корпусу та громадянського суспільства Португалії в рамках свого візиту до Лісабону з посиланням на Vatican News.

"Ми пливемо бурхливими хвилями океану історії та спостерігаємо нестачу відважних шляхів до миру. Дивлячись із сердечними почуттями на Європу, на характерний для неї дух діалогу, хочеться запитати: куди ж ти пливеш, якщо не пропонуєш світові шляхів миру, креативних способів припинити війну в Україні та численні конфлікти, які кров'ю обагряють світ?" – запитав Папа Франциск.

Понтифік нагадав, що саме в столиці Португалії 2007 року була підписана "Лісабонська угода", яка реформувала Європейський Союз. Документ підтверджує, що "Союз має на меті сприяти мирові, своїм цінностям і добробутові своїх народів", а в стосунках з рештою світу "робить внесок у мир, безпеку, сталий розвиток Землі, солідарність і взаємоповагу між народами, вільну і справедливу торгівлю, викорінення бідності та захист прав людини".

Як повідомлялось, Папа Римський Франциск жорстко засудив вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи.