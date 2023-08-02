Суд знову відсторонив від посади президента УАФ Андрія Павелка
Суд відсторонив від посади підозрюваного в розкраданні коштів президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, повідомляє Українська правда.
Про це заявив співрозмовник УП в правоохоронних органах.
Рішення виніс 2 серпня Шевченківський районний суд Львова. Павелка відсторонено на 2 місяці (до 2 жовтня 2023 року).
Повний текст ухвали суду буде оголошений 8 серпня.
Як уточнило УП джерело, процес із розгляду клопотання прокурорів про відсторонення тривав 28 днів.
Минулого тижня рішення про відсторонення від посади суд також виніс стосовно іншого фігуранта цієї справи – генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцького.
Обидва підозрювані перебувають у СІЗО.