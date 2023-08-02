Кубраков розповів, куди мало йти зерно, яке РФ знищила в Ізмаїлі

Росія нічною атакою на Ізмаїл знищила зерно, на яке чекали в Африці, Китаї, Ізраїлі - Кубраков, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Росіяни завдали ударів по складах та елеваторам з зерном - пошкоджено майже 40 тис тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль. ... Життя сотень мільйонів людей. В Україні, в Європі, в Африці. Дорослих і маленьких, бідних і багатих, тих хто на боці цивілізації й тих, хто, на жаль, досі підтримує росіян" , - сказав віцепрем'єр.

Він наголосив, що українське зерно незамінне для світу і в найближчі роки не може бути замінене жодною іншою країною.

"Саме тому будь-яке порушення логістичних ланцюгів викликає дефіцит та стрибок цін, який впливає на кожну людину в світі" , - зазначив урядовець.

За його словами, найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї.

"Це самі ті порти, які сьогодні стали основою глобальної продовольчої безпеки. Сьогодні вночі Росія атакувала їх іранськими дронами" , - сказав віцепрем'єр.

"Світ має чинити опір. Атаки на українські порти – загроза світу. Ми здатні захистити себе, наші сили ППО вміють ефективно застосовувати зброю. Нам потрібно її більше. Кожна установка – збережене життя. Швидкість та рішучість – це доля сильних" , - додав він.

Нагадуємо:

У результаті атаки ударних БпЛА росіян на південь Одеської області в ніч на 2 серпня, пошкоджень зазнали портова, промислова інфраструктура регіону та елеватор.