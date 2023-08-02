Країни Балтії визначилися з терміном відключення електромереж від Росії
Оператори системи передачі електроенергії Литви, Латвії та Естонії вирішили, що відключаться від Росії в лютому 2025 року, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява Міністерства енергетики Литви.
Одразу ж після відключення від РФ країни підключатимуться до Європи
Litgrid, AST і Elering, оператори системи передачі електроенергії Литви, Латвії та Естонії, підписали угоду про дату синхронізації.
Згідно з угодою, відключення від контрольованої Росією системи і підключення до мереж континентальної Європи відбудеться в лютому 2025 року.
Угода також передбачає, що країни Балтії спільно відмовляться від продовження контракту БРЕЛЛ (Електричне кільце Білорусі, Росії, Естонії, Латвії та Литви - ред.), укладеного з російськими та білоруськими операторами влітку 2024 року, за півроку до синхронізації.
Що ще відомо про відключення від РФ
"Необхідні роботи, як-от встановлення перших синхронних компенсаторів, встановлення систем управління і реконструкція третьої лінії між Естонією і Латвією, будуть завершені до узгодженого терміну. Решту проєктів балтійських операторів, пов'язаних із синхронізацією, буде реалізовано до кінця 2025 року або пізніше", - йдеться у заяві.
Очікується, що найближчим часом прем'єр-міністри трьох країн Балтії висловлять свою підтримку операторській угоді.
Залежність від Росії
Балтійські енергосистеми досі є частиною пострадянського кільця БРЕЛЛ, до якого також входять Росія та Білорусь, і, як і раніше, залежать від центру управління у Москві та російської енергосистеми.
У березні 2022 року оператори енергосистем країн Балтії як заходи щодо зниження ризиків знизили пропускну спроможність для імпорту електроенергії з Росії вдвічі - до 300 МВт.
Україна відключилася від російської системи та приєдналася до європейської енергосистеми (ENTSO-E) наприкінці лютого 2022 року.