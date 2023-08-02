ДБР: На Закарпатті солдати будували будинок воєнкому, який виявився прибічником РФ

ДБР: На Закарпатті солдати будували будинок воєнкому, який виявився прибічником РФ

Військовий комісар одного з районів Закарпатської області змушував солдатів будувати йому маєток. Під час обшуків у нього знайдено заборонено радянська та російська символіка, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Так, працівники ДБР виявили, що начальник одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки, який народився та навчався на території Росії, змушував вмотивованих та патріотичних підлеглих проводити будівельні роботи в його маєтку.

1 серпня 2023 року на місці будівництва, а також у помешканні та робочому кабінеті фігуранта працівники ДБР провели низку обшуків. На будівництві було виявлено трьох солдатів, які виконували будівельні роботи. Вони вже дають свідчення слідству.

Також під час обшуків було вилучено $3,5 тис., атрибутику Російської Федерації (монети, документи про здобуття освіти в РФ), одяг з емблемами СРСР та Росії, посвідчення офіцера МО СРСР, а також значки, кокарди та георгіївська стрічка.

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ДБР у взаємодії з Нацполіцією повідомило воєнкому про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 УК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії.

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