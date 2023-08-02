Звіт: На звільненій Херсонщині було 35 в’язниць, де катували українців
На звільненій території Херсонської області підтвердили розміщення 35 в’язниць, які облаштували окупанти для українського населення, повідомляє Українська правда.
CNN, Reuters, які посилаються на звіт, підготовлений мобільною групою з питань правосуддя, яка входить до складу Консультативної групи з питань злочинів проти людяності (ACA), що фінансується Великою Британією, ЄС та США і створена міжнародною юридичною фірмою та фондом з прав людини Global Rights Compliance на підтримку Офісу Генерального прокурора України
"Звіт містить аналіз початкової вибірки з 320 випадків утримання під вартою в Херсоні у більш ніж 35 ідентифікованих місцях несвободи".
У звіті вказується, що майже половина українців, яких там утримували росіяни, піддавалися широкомасштабним тортурам, включаючи сексуальне насильство.
"З цих жертв щонайменше 43% прямо вказали на практику катувань у місцях несвободи, називаючи сексуальне насильство поширеною тактикою, яку застосовували до них російські охоронці, як до чоловіків, так і до жінок, причому попередні результати показують, що військовослужбовці найчастіше зазнавали катувань у місцях несвободи.
Один з авторів доповіді стверджує, що ті, хто має сім'ї військовослужбовців, також були мішенню для катувань".
"Згідно зі звітом, щонайменше 36 жертв з проаналізованої вибірки згадували про застосування електрошоку під час допитів, часто генітального електрошоку з боку російських охоронців. Інші жертви згадували про погрози каліцтва статевих органів, і щонайменше одна жертва була змушена стати свідком зґвалтування іншого ув'язненого стороннім предметом, накритим презервативом".
Передісторія:
- В липні Associated Press повідомляла, що затриманих на окупованих територіях українців росіяни змушують рити окопи та могили, застосовують до них катування та депортують на невизначений термін вглиб Росії, що є прямим порушенням Женевських конвенцій.
- Після звільнення частини Херсонщини у 2022 році почали виявляти катівні, об лаштовані російськими окупантами.