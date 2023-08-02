Зеленський звернувся до послів та озвучив п'ять основних завдань для них

Зеленський звернувся до послів та озвучив п'ять основних завдань для них
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський звернувся до послів України та озвучив п'ять основних завдань для них, повідомляє РБК-Україна.

Про це він заявив під час звернення до українських послів.

За словами Зеленського, в останній літній місяць необхідно підготуватись до нового політичного сезону у світі, для того, щоб він теж став проукраїнським.

"Час із вересня до грудня буде періодом рішень. Відповідальних рішень – і для України, і для всієї Європи, і для глобальної безпеки. Маємо так підготувати рішення цього півріччя, щоб кожне було синьо-жовтим, нашим, українським, національним – і всі наші рішення, і рішення разом із партнерами, і рішення на рівні міжнародних інституцій", - сказав президент.

Він заявив, що наразі для керівників закордонних дипломатичних установ України є п'ять основних орієнтирів:

  • формула миру;
  • зброя та санкції;
  • інтеграція України з ЄС та НАТО, безпекові гарантії та політика сусідства;
  • економіка та відновлення;
  • наші люди як в Україні, так і за кордоном, у країнах вашої роботи.
"Є країни, які можуть допомогти з безпековими та політичними пунктами Формули миру, із питаннями справедливості. Є країни, чий гуманітарний вплив, роль і традиція в міжнародних відносинах здатні допомогти з поверненням українських дітей, які були депортовані силою в Росію, із поверненням бійців, військових і цивільних наших полонених", - підкреслив Зеленський.

Обстріл України 2 серпня

У ніч проти середи, 2 серпня, російські війська знову масовано атакували Україну. Вибухи було чутно в Одесі, Києві, Київській області, працювала ППО. Основний удар російських дронів-шахедів припав на портову інфраструктуру Одеської області, почалися пожежі, пошкоджено елеватор.

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