МЗС Франції засудило нову хвилю російських ударів по Україні
Міністерство закордонних справ Франції засудило нову хвилю російських ударів по Україні — РФ створює загрозу глобальній продовольчій безпеці, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у пресрелізі на сайті міністерства.
"Франція рішуче засуджує нову хвилю російських ударів по Україні, які в ніч з 1 на 2 серпня вразили портову інфраструктуру Ізмаїла, розташовану на Дунаї. Пошкоджено або зруйновано елеватор, елеватори, резервуари вантажного термінала, склади та адміністративні приміщення", — зазначили у відомстві.
У МЗС додали, що Росія свідомо шантажує світ загрозою продовольчої кризи.
"Після того, як було поставлено під сумнів Чорноморську зернову ініціативу, Росія вкотре навмисно ставить під загрозу світову продовольчу безпеку, руйнуючи необхідну інфраструктуру для експорту зерна.
Вона переслідує лише свої інтереси за рахунок найуразливіших верств населення, роздуваючи ціни на сільськогосподарську продукцію і намагаючись перешкодити одному зі своїх основних конкурентів експортувати свою продукцію", — зазначається в дописі.
2 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що світ "має реагувати" на російські повітряні атаки, спрямовані серед іншого на об'єкти, що пов'язані з продовольчою безпекою.