Зеленський: До декларації G7 про гарантії безпеки приєдналися вже 12 країн

Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на 2 серпня до спільної декларації Групи семи про так звані "гарантії безпеки" для України уже приєдналися 12 країн, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ у середу.

"До Спільної декларації з "Групою семи" на сьогодні приєдналися ще 12 країн-партнерів: Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Фінляндія, Чехія та Швеція".

Він також додав, що цього тижня Україна починає роботу вже над двосторонніми угодами. Першою державою у цьому питанні стали США.

Про те, які ще країни можуть приєднатися до Спільної декларації, за словами Зеленського, поговорять на закритій частині наради.

Президент також запевнив, що за другу половину цього року пакет безпекових гарантій для України "стане цілком конкретним".