Зеленський: Українські пілоти почнуть навчання на F-16 вже цього місяця
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16 у серпні, повідомляє Ділова столиця.
Про це він повідомив під час виступу на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України.
"F-16. Цього місяця почнеться тренування наших українських пілотів. Зараз варто працювати на сто відсотків із країнами, які мають ці літаки і які зможуть нам після навчання їх передати", – сказав президент.
За словами Зеленського, "якнайшвидше "має відбутись постачання та бойове застосування українськими пілотами цих винищувачів. Звертаючись до послів, Зеленський сказав: "І ви розумієте, про які країни йдеться".
Як повiдомлялось, адміністрація США поки не отримала від європейських партнерів остаточного плану навчання українських пілотів на винищувачах F-16 і тому не може сертифікувати передання необхідного обладнання.