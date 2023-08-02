Зеленський провів нараду щодо безпеки на Закарпатті

Зеленський провів нараду щодо безпеки на Закарпатті
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський провів у середу нарада щодо безпекової та соціальної ситуації на Закарпатті, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення Зеленського.

"Стратегічні для регіону питання кордону. Релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області – це важливий напрям роботи. Потужності для реабілітації наших воїнів – правильні проекти. Багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття – тих можливостей, які десятиліттями не використовувались".

За словами Зеленського "Закарпаття буде одним із драйверів економічного й соціального зростання". Пізніше у своєму вечірньому зверненні він розповів, що "завершує день у Берегому", де також провів зустріч із угорською громадою.

Що цьому передувало:

  • На Закарпатті Зеленський провів нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ, де заявив, що що станом на 2 серпня до спільної декларації Групи семи про так звані "гарантії безпеки" для України уже приєдналися 12 країн.

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