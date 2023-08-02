Федоров: Увечері в центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух
Увечері 2 серпня пролунав вибух у центрі тимчасово окупованого Мелітополя, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив офіційний мер міста Іван Федоров у Telegram.
"Окупантам у Мелітополі тривожно. Скаржаться, що вибухнуло у центрі міста".
Іншої інформації мер не повідомив, вказавши лиш, що наразі з’ясовують подробиці "вечірньої метушні".
Про вибух повідомив також і колаборант Володимир Рогов.
О 21:38 він написав у Telegram, що "щойно в центрі міста пролунав вибух". Подробиці пособник окупантів обіцяв надати пізніше.