Федоров: Увечері в центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух

Федоров: Увечері в центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух
Фото: Скріншот із google.maps

Увечері 2 серпня пролунав вибух у центрі тимчасово окупованого Мелітополя, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив офіційний мер міста Іван Федоров у Telegram.

"Окупантам у Мелітополі тривожно. Скаржаться, що вибухнуло у центрі міста".

Іншої інформації мер не повідомив, вказавши лиш, що наразі з’ясовують подробиці "вечірньої метушні".

Про вибух повідомив також і колаборант Володимир Рогов.

О 21:38 він написав у Telegram, що "щойно в центрі міста пролунав вибух". Подробиці пособник окупантів обіцяв надати пізніше.

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