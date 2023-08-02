Зеленський: Москві потрібно, щоб продовольчий ринок світу розвалився

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія завдає ударів по одеських портах для того, щоб у світі розвалився продовольчий ринок, повідомляє РБК-Україна.

Про це він заявив у вечірньому зверненні до українців.

За його словами, українським силам ППО в останню атаку Росією безпілотниками по Україні вдалось збити 37 "Шахедів". Однак попри це є влучання в інфраструктуру міста Одеса.

Зеленський сказав, що Україна разом з партнерами робить максимум зусиль для збільшення систем протиповітряної оборони.

"Дуже важливо, щоб світ не звикав до цього російського терору. Кожне влучання - це спільна проблема. Не лише України, але й усіх тих у світі, чию стабільність Росія намагається знищити, коли бʼє по наших портах, по нашій інфраструктурі" , - сказав він.

Президент заявив, що завдаючи ударів по зерновій інфраструктурі України Росія веде битву не лише проти нашої держави.

"Москва веде битву за глобальну катастрофу: цим божевільним потрібно, щоб продовольчий ринок світу розвалився. Цінові кризи їм потрібні, збої в постачанні. Хтось там у них думає, що зможе на цьому заробити. Хтось там у Москві сподівається, що нібито щось собі виторгує. Це дуже-дуже небезпечні сподівання" , - зауважив Зеленський.

Атака дронів

Російські окупанти атакували безпілотниками портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області.