Трамп підрахував, скільки років в'язниці йому загрожує

Колишній президент США Дональд Трамп після пред'явлення Міністерством юстиції звинувачення про спроби скасувати вибори 2020 року заявив, що йому може загрожувати до 561 року в'язниці, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Експрезидент Штатів у своєму листі щодо збору коштів у середу назвав Мін'юст "корумпованим", а це звинувачення - "незаконним".

"Звіти показують, що тепер мені може загрожувати 561 рік в'язниці за полювання на відьом лівих" , - розповів Трамп.

Варто зазначити, що в США обвинувачені рідко засуджуються до максимального терміну ув'язнення за всі злочини, за які вони засуджені, а строки за різні злочини можуть відбуватися послідовно, що обмежує загальний час, який обвинувачений проводить у в'язниці.

Справи проти Трампа

Трампу у вівторок було пред'явлено 4 пункти звинувачення у розслідуванні спеціальним радником Джеком Смітом подій 6 січня 2021 року та інших його зусиль щодо збереження влади після програшу на президентських виборах Джо Байдену.

Також Трамп має зіткнутися з додатковими юридичними проблемами у вигляді федерального обвинувального акта за 40 пунктами у зв'язку з його поводженням із секретними матеріалами в Мар-а-Лаго після виходу з Білого дому.

Крім того - з обвинувальним актом за 34 пунктами від окружного прокурора Манхеттена у зв'язку із шестизначним платежем, який колишній помічник Трампа Майкл Коен зробив зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс незадовго до виборів 2016 року.

Експрезиденту також загрожує ще один можливий список звинувачень щодо втручання у вибори в окрузі Фултон (штат Джорджія).