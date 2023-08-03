Данілов: Україна має право на удари по РФ власною зброєю

Україна не має жодних заборон на використання озброєння, розробленого вітчизняним військово-промисловим комплексом, для завдання ударів по території РФ.﻿ Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Чиновник наголошує, що якщо країна-агресор розгорнула проти України величезну військову кампанію, і через російські атаки в нашій державі гинуть цивільні, у тому числі й діти, то "які мають бути табу?"

Секретар РНБО звернув увагу на домовленості української сторони з країнами-партнерами не застосовувати їхнє озброєння по території Росії. Це необхідно, щоб партнерів не звинувачували нібито у причетності до війни РФ проти України.

Проте, зазначає Данілов, ця заборона не стосується зброї українського виробництва.

"Хочу сказати, що у нас є певні досягнення в цьому. Хоча не все можна розповідати, але те, що дізналися представники CNN щодо морських дронів - це речі, які мають дуже обмежена кількість країн" , - заявив чиновник.

Також Данілов додав, що подібні розробки на відмінно виконують бойові завдання.

Раніше повідомлялося, що координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив про те, що Штати "не заохочують і не сприяють" атакам України по території РФ.